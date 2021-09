Lazio, Leiva: "Non abbiamo fatto quanto provato. Ma Sarri ha fiducia, la stagione è lunga"

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Milan è intervenuto al microfono di Dazn: "E' stata una partita difficile. Non abbiamo cominciato bene, poi non abbiamo giocato come volevamo e preso due gol di ripartenza, una cosa in cui loro sono forti e lo sapevamo. Dobbiamo lavorare, la strada è lunga. Ma Sarri ha fiducia, la stagione pure è lunga".

Perché aspettavate il Milan? Sarri è deluso.

"Non abbiamo fatto quanto provato in settimana, ora dobbiamo capire perché. Forse la pressione va fatta con più forza, tutti insieme".