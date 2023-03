Lazio, Lotito: "Sarri è un grande allenatore, l'ho sempre detto, e lo incontrerò presto"

Maurizio Sarri è convinto. Vuole costruire una grande Lazio. Il tecnico toscano vuole sedersi a tavolino con la società per programmare il futuro: uno zoccolo duro italiano, due centrocampisti, un altro esterno e un attaccante sono le richieste per alzare ulteriormente l'asticella. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il patron Claudio Lotito ha commentato: "E' un grande allenatore, l'ho sempre detto, e lo incontrerò presto".