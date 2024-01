Lazio, Lotito: "Squadra incerottata, ma possiamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi"

vedi letture

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Non sono abituato a fare previsioni, le partite hanno fattori imponderabili. La squadra è un po' incerottata ma se manterremo questo spirito possiamo dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Purtroppo è una partita secca, in campionato fu equilibrata. Ci fu un retropassaggio che favorì l’Inter e ne siamo usciti sconfitti. Spero che la squadra sia concentrata e capisca l’importanza di questa manifestazione. Serve una prestazione al massimo dei livelli per esprimere le nostre potenzialità”.

Cosa è cambiato nelle ultime partite?

“C’è una conduzione familiare all’interno della Lazio, ognuno svolge un ruolo in maniera indipendente ma sotto la mia egida. Come in tutte le famiglie si possono dare suggerimenti, poi l’allenatore valuta cosa recepire o meno. Io intervengo quando si creano discrasie nei rapporti per far valere il principio del rispetto dei ruoli. Ai giocatori dico sempre che si vince tutti insieme. Bisogna lavorare tutti all’unisono, nelle ultime la squadra ha preso coscienza dei propri mezzi. Spero che lo faccia anche stasera".