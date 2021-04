Lazio, Lulic: "Ci voleva una reazione così dopo la sconfitta di Napoli. Ce la giochiamo"

Il difensore della Lazio Senad Lulic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Milan: "Abbiamo fatto tante belle partite ma era una partita importantissima. Ci voleva una reazione così soprattutto dopo la sconfitta di Napoli. Con questa vittoria ci siamo aggrappati al resto delle squadre che sono davanti a noi ma domenica c'è un'altra partita molto importante per rimanere dove siamo adesso o puntare anche più in alto".

Ti fa un po' rabbia non avere qualche punto in più?

"Sappiamo che le squadre sono forti. Nessuno molla un centimetro, il campionato è difficile ed equilibrato. Ma siamo ancora lì e ce la giochiamo fino alla fine".

Come ti senti e pensi di essere decisivo in questo finale?

"E' un anno molto difficile, dopo l'infortunio che avevo. Piano piano con le partite troverò la condizione migliore. Vediamo, giochiamo queste ultime partite e vediamo dove arriviamo".

Cosa ti manca?

"Saltare tutto il ritiro, la prefazione e l'amichevoli e rientrare in un gruppo che stava già volando in allenamento non è semplice. Ma con gli allenamenti e le partite piano piano la condizione sta migliorando. Oggi è andata molto bene e speriamo che nelle prossime partite possa aiutare la squadra".

Hai già deciso cosa fare per il futuro?

"Non lo so. Io mi sono concentrato quest'anno di tornare a giocare a pallone. Quello era il mio unico obiettivo. Sono contento di poter ancora giocare poi se sarà l'ultimo non lo so".

L'ultimo alla Lazio?

"L'ultimo in assoluto non lo sarà. L'ultimo alla Lazio non lo so. Lo vedremo a fine stagione".