Lazio, Lulic torna titolare 381 giorni dall'ultima volta e si riprende la fascia da capitano

vedi letture

Senad Lulic domani contro la Sampdoria potrebbe tornare titolare con la maglia della Lazio 381 giorni dall'ultima volta. Il giocatore è già rientrato per qualche spezzone di gara prima in Coppa Italia contro il Parma e poi contro Sassuolo, Cagliari e di nuovo in Coppa contro l'Atalanta. Domani, complice le assenze che hanno colpito la squadra di Inzaghi, il capitano dovrebbe tornare a indossare la fascia e a scambiare i gagliardetti. Un ritorno importante in vista della seconda parte di stagione.