Lazio, Mandas: "Difficile trovare le parole ma orneremo più forti e più uniti di prima"

Una stagione chiusa con molta amarezza. La Lazio, dopo essere stata in corsa per tutta la stagione anche per un posto in Champions League, non riesce a raggiungere nemmeno il sesto posto che vale la qualificazione alla prossima Conference. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce all'ultima giornata, la squadra di Marco Baroni è stata raggiunta dalla Fiorentina con cui aveva gli scontri diretti a sfavore.

Tanta delusione nei tifosi che al triplice fischio hanno espresso il loro dissenso nei confronti della squadra. Rompe il silenzio Christos Mandas. Il portiere della Lazio ha affidato al social network Instagram alcune riflessioni sulla stagione che si é appena conclusa:

"Ciao a tutti i laziali - ha esordito l'estremo difensore -. È difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che provo per questa stagione appena conclusa. È dura non essere riusciti a rendere felici né voi né noi stessi, non aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti come squadra. Ma sento il bisogno di dirvi un enorme grazie per tutto il supporto che ci avete dato, senza mai fermarvi, in ogni momento. Grazie anche per l’amore che ho ricevuto personalmente durante quest’anno calcistico - ha concluso -. Torneremo più forti e più uniti di prima".