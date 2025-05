TMW Parte il nuovo corso Juventus. Per la panchina il sogno è Zidane, ma non sarà facile

La Juventus è pronta alla rivoluzione e, come vi abbiamo raccontato, nella giornata di lunedì è previsto l'arrivo di Damien Comolli che prenderà il ruolo di direttore generale della società bianconera avendo come primo compito quello di individuare l'allenatore che porterà avanti il progetto della Vecchia Signora. Al Mondiale per Club ci sarà Igor Tudor, che spera ancora di poter restare anche per la prossima stagione, ma la sensazione, a oggi, è che alla fine verrà sostituito.

Sogno Zidane.

I nomi per il possibile avvicendamento in panchina sono tanti ma tra tutti questi c'è anche quello di Zinedine Zidane. Una suggestione, niente di più, che rappresenta anche un sogno, visti i risultati ottenuti in panchina al Real Madrid dall'ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Juventus. Trattativa, se mai dovesse partire, che sarebbe molto complicata, anche perché Zizou sta aspettando la panchina della Nazionale francese, ma nel calcio mai dire mai.

Gli altri.

Come detto, i nomi sono tanti e detto della semplice telefonata a Gian Piero Gasperini, che capire se avesse già chiuso l'accordo con la Roma, c'è anche il nome di Roberto Mancini, pronto a tornare in sella a un club. Attenzione poi anche a un possibile Mister X, con la certezza rappresentata solo e soltanto dal fatto che l'ultima parola, qualsiasi essa sia, che verrà pronunciata da Comolli.