Lazio, Mandas: "Gattuso un uomo fantastico, dà fiducia a me e a tutta la squadra"
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Ospite dei microfoni di DAZN, il portiere biancoceleste Christos Mandas ha presentato così la sfida all'Udinese: "Il segreto della difesa è lo spirito del gruppo, in allenamento lavoriamo bene. Gattuso? Un uomo fantastico, dà fiducia a me e tutta la squadra. Ci alleniamo con voglia, questo è importante".
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