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Lazio, Mandas: "Gattuso ci fa lavorare tanto, vogliamo prenderci i tre punti"

Lazio, Mandas: "Gattuso ci fa lavorare tanto, vogliamo prenderci i tre punti" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Marco Pieracci
Oggi alle 20:36Serie A

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Udinese: "La partita di oggi è difficile perché giochiamo fuori casa e anche loro hanno iniziato bene, è una gara molto importante e vogliamo tornare a casa con i tre punti".

Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?
"Quest'anno c'è un bello spirito dentro lo spogliatoio, Gattuso ci fa lavorare tanto. Tutti i giocatori sono molto attenti in allenamento per fare le cose bene e questo si vede anche in partita, abbiamo iniziato molto bene la stagione in fase difensiva".

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