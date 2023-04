Lazio, Marcos Antonio: "Felice per il gol. Attendo il mio momento, lavoro per aiutare"

Marcos Antonio, centrocampista della Lazio autore dello 0-3 contro lo Spezia, parla in conferenza stampa dopo il successo del Picco: "Il gol è un regalo per me, per la mia famiglia e per chi sta con me ogni giorno. Sono qui per lavorare, aiutare la squadra, ora andiamo avanti".

Che giocatore sei?

"Mi sento bene in squadra, aspetto il mio momento per aiutare. Sarri mi conosce, come tutti. Sto lavorando bene, sono qui per aiutare e attendo il mio momento allenandomi molto bene. Andiamo avanti come squadra, è la cosa più importante".

Hai la sensazione che questo gol possa sbloccare la tua avventura alla Lazio?

"Sarri lo conoscete. Sono felice e contento, sono qui per aiutare la Lazio, un abbraccio a tutti i tifosi".