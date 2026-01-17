Lazio, da Marcos Antonio a Muriqi: le operazioni utili per far sorridere le casse di Lotito

In attesa di capire se verranno effettuate o meno altre cessioni importanti, da aggiungere a quelle di Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce, la Lazio potrebbe vedere i suoi conti respirare grazie al risparmio su qualche ingaggio e ai proventi di una vecchia cessione. Tra i nomi che possono far sorridere le casse biancocelesti c'è quello di Marcos Antonio: come riporta il Corriere dello Sport, sarà riscattato dal San Paolo al primo punto conquistato nel 2026 e il club di Lotito incasserà 4,2 milioni.

Le buone notizie a livello economico non sono finite. Dimitrije Kamenovic, difensore in scadenza a giugno, ha firmato con il Lokomotiv Zagabria. Diego Gonzalez, ex Primavera, è stato riscattato dall'Atlas che ha versato nelle casse laziali 1,2 milioni di euro. Un altro nome importante in questo senso è quello di Vedat Muriqi.

L'attaccante ora al Maiorca, infatti, potrebbe tornare al Fenerbahce per 15 milioni di euro. Alla Lazio spetterebbe il 45% della rivendita, come specificato nel comunicato della cessione dell'attaccante al club spagnolo: "La cessione definitiva prevede un corrispettivo di 7,7 milioni da versarsi in tre annualità. Premi, per un massimo di 1,5 milioni, saranno corrisposti alla S.S. Lazio al verificarsi di condizioni sportive concordate". Denaro importante dunque, da reinvestire subito o a giugno.