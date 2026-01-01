Lazio, Marcos Antonio ad una vittoria dal riscatto da parte del San Paolo
La Lazio si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio, che in Serie A non ha saputo confermare le alte aspettative su di lui. Il centrocampista, ormai da due stagioni in prestito in Brasile, è vicino a essere riscattato dal San Paolo, che successivamente è pronto a girarlo a titolo definitivo al Flamengo, da tempo sulle tracce del giocatore.
Secondo il media brasiliano Bolavip, alla prima vittoria nel 2026 dei paulisti scatterà il riscatto obbligatorio, dopo la quale Marcos Antonio lascerà a tutti gli effetti la Lazio. Solo una volta verificatosi ciò, il Flamengo potrà finalmente aprire una trattativa per assicurarsi il play. Per la Lazio dunque sono in arrivo 4,2 milioni di euro.
