San Paolo, c'è l'accordo per il rinnovo di Marcos Antonio: firmerà fino al 2030
TUTTO mercato WEB
Il San Paolo ha trovato in queste ore l'accordo contrattuale col centrocampista Marcos Antônio. Il giocatore, 25 anni, aveva un contratto valido solo fino a metà anno, ma è in procinto di firmare un prolungamento per altre quattro stagioni, legandosi al club fino al 2030, fa sapere UOL Esporte.
Nella stagione in corso, l'ex centrocampista della Lazio vanta 13 presenze con la maglia del Tricolor Paulista, con una sola partecipazione diretta a un gol. Nonostante i numeri realizzativi contenuti, il centrocampista ha assunto un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico dell'allenatore Hernán Crespo, diventando un titolare inamovibile della squadra-
Altre notizie Calcio estero
Premier League, il Wolverhampton crede alla salvezza: seconda vittoria di fila, battuto il Liverpool
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Serie A
Serie B
Virtus Entella, la gioia di Chiappella: "Il Modena ci ha fatto soffrire. Vittoria di cuore e unità d'intenti"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile