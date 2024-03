Lazio-Milan, raffica di squalifiche in vista: in 6 salteranno il prossimo impegno

Polemiche che non si placano dopo Lazio-Milan per alcuni episodi contestati dai padroni di casa. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato l'unico a parlare alle televisioni usando toni piuttosto duri, Gli hanno fatto eco i giocatori attraverso i propri profili social. La partita ha visto 3 giocatori espulsi e 9 ammoniti, più Sarri che ha rimediato anch'egli un cartellino giallo.

Di conseguenza molti di essi saranno indisponibili per il prossimo impegno in campionato. La Lazio giocherà lunedì l'11 marzo contro l'Udinese e lo farà senza Luca Pellegrini (somma di ammonizioni), Mattéo Guendouzi e Adam Marusic (entrambi per rosso diretto) più Maurizio Sarri, che era diffidato.

Anche il Milan perderà alcuni protagonisti per la sfida contro l'Empoli, in programma domenica 10 marzo: si tratta di Alessandro Florenzi e Rafael Leao.