Lazio, Muriqi ha mercato all'estero: ora Caicedo spera di poter restare con Sarri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Felipe Caicedo spera ancora di poter restare alla Lazio nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2022. Le possibili proposte in arrivo dalla Germania per Muriqi potrebbero cambiare il futuro dell'ecuadoriano, pronto a restare anche dopo l'arrivo di Sarri.