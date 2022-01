Lazio, Muriqi si sta convincendo ad accettare il CSKA Mosca. Lotito spera

Il CSKA Mosca è una opzione seria per Vedat Muriqi: l'attaccante kosovaro, stando a quanto rivela il Messaggero, si sta convincendo ad accettare la piazza russa e ora la Lazio attende fiduciosa una svolta nella trattativa, per poi andare a caccia di un'alternativa. Sesko del Salisburgo e Burkardt del Mainz sono le alternative per l'attacco, ma solo in caso di partenza dell'ex Fenerbahce.