Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kislyak obiettivo viola: "Il mio obiettivo è giocare in Champions. Punto al Pallone d’Oro"

Kislyak obiettivo viola: "Il mio obiettivo è giocare in Champions. Punto al Pallone d’Oro"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:42Serie A
Michele Pavese

Il centrocampista del CSKA Mosca, Matvey Kislyak, ha parlato a cuore aperto delle proprie ambizioni in un’intervista a Nobel Arustamyan. Il giovane talento russo, seguito dalla Fiorentina, ha chiarito che il suo obiettivo più grande è giocare in una delle migliori squadre europee e partecipare alle competizioni internazionali: "Fin da bambino sognavo la Champions League", ha raccontato Kislyak. "Voglio entrare tra i candidati al Pallone d’Oro e, perché no, vincerlo. Questa è la mia motivazione. Naturalmente, vincere il campionato con il CSKA resta importante, ma la mia priorità è crescere in Europa".

Il centrocampista ha confermato l’interesse di club stranieri come Fenerbahçe e Al-Qadisiyah in Arabia Saudita, ma le offerte non hanno soddisfatto le richieste del CSKA. Per quanto riguarda le voci su un possibile approdo sotto la guida di José Mourinho, Kislyak le ha definite più suggestioni mediatiche che realtà concrete: "Valuto tutte le opportunità", ha spiegato. "Non mi chiudo a priori a nessuna possibilità, la vita è imprevedibile. Se arriverà una proposta seria, la considererò insieme al CSKA".

Kislyak ha sottolineato anche la stima del club nei suoi confronti: "Da un lato è gratificante, dall’altro serve a scoraggiare offerte non concrete. Se arriverà un interesse reale da un club importante, discuteremo tutto in modo costruttivo". Il messaggio è chiaro: Kislyak punta a crescere e a misurarsi ai massimi livelli, puntando ad affermarsi tra i grandi del calcio internazionale.

Articoli correlati
Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano... Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano ancora
Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti... Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Altre notizie Serie A
Da Messi al Parma. Chi è Cremaschi, il talento made in USA che ha affossato l'Italia... Da Messi al Parma. Chi è Cremaschi, il talento made in USA che ha affossato l'Italia al Mondiale
Ekuban: "Qua per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che vogliono bene al... Ekuban: "Qua per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che vogliono bene al Genoa"
Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno... Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno fa"
Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano... Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano ancora
Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava... Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti... Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Sarri lancia l’allarme: “O cambiano gli arbitri o serve il tempo effettivo” Sarri lancia l’allarme: “O cambiano gli arbitri o serve il tempo effettivo”
Pochettino spaventa il Milan: "Pulisic non si è allenato, domani scopriremo se sarà... Pochettino spaventa il Milan: "Pulisic non si è allenato, domani scopriremo se sarà disponibile"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.1 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.2 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.3 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.4 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.5 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.6 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine top news n.7 Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bonanni: "Roma, Zirkzee sarebbe colpo importante. Lazio, Sarri sempre pessimista"
Immagine news Serie C n.3 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ekuban: "Qua per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che vogliono bene al Genoa"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno fa"
Immagine news Serie A n.3 Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano ancora
Immagine news Serie A n.4 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
Immagine news Serie A n.5 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine news Serie A n.6 Sarri lancia l’allarme: “O cambiano gli arbitri o serve il tempo effettivo”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il ritmo"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Bravo: "Crediamo molto in Federico Davi. Può diventare una colonna portante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Gazzoli: "Ogni sforzo possibile per festeggiare i 120 anni come meritano"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, F. Davi: "Sempre sognato di vestire questa maglia. Orgoglioso del rinnovo"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Magnino: "Risultati merito di tutta la squadra. Mendes mi deve una cena"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.5 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.3 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?