Kislyak obiettivo viola: "Il mio obiettivo è giocare in Champions. Punto al Pallone d’Oro"

Il centrocampista del CSKA Mosca, Matvey Kislyak, ha parlato a cuore aperto delle proprie ambizioni in un’intervista a Nobel Arustamyan. Il giovane talento russo, seguito dalla Fiorentina, ha chiarito che il suo obiettivo più grande è giocare in una delle migliori squadre europee e partecipare alle competizioni internazionali: "Fin da bambino sognavo la Champions League", ha raccontato Kislyak. "Voglio entrare tra i candidati al Pallone d’Oro e, perché no, vincerlo. Questa è la mia motivazione. Naturalmente, vincere il campionato con il CSKA resta importante, ma la mia priorità è crescere in Europa".

Il centrocampista ha confermato l’interesse di club stranieri come Fenerbahçe e Al-Qadisiyah in Arabia Saudita, ma le offerte non hanno soddisfatto le richieste del CSKA. Per quanto riguarda le voci su un possibile approdo sotto la guida di José Mourinho, Kislyak le ha definite più suggestioni mediatiche che realtà concrete: "Valuto tutte le opportunità", ha spiegato. "Non mi chiudo a priori a nessuna possibilità, la vita è imprevedibile. Se arriverà una proposta seria, la considererò insieme al CSKA".

Kislyak ha sottolineato anche la stima del club nei suoi confronti: "Da un lato è gratificante, dall’altro serve a scoraggiare offerte non concrete. Se arriverà un interesse reale da un club importante, discuteremo tutto in modo costruttivo". Il messaggio è chiaro: Kislyak punta a crescere e a misurarsi ai massimi livelli, puntando ad affermarsi tra i grandi del calcio internazionale.