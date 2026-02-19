Levante, Etta Eyong verso il no al CSKA Mosca. Attenderà l'estate e la chiamata di una big

Nonostante il Levante punti a cederlo al CSKA Mosca, che ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il suo cartellino, il futuro dell’attaccante Karl Etta Eyong dovrebbe decidersi la prossima estate. Il camerunese classe 2003 infatti non ha interesse per trasferirsi in Russia, dove il mercato chiuderà oggi, e vorrebbe aspettare la fine della stagione visto che da tempo si vocifera dell’interesse di diversi club importanti nei suoi confronti.

Come si legge su TeamTalk in cima alla lista delle pretendenti ci sarebbe il Manchester United che lo riterrebbe il giusto sostituto dell’ex bolognese Joshua Zirkzee, che ormai da tempo è sul mercato, nella prossima estate per affiancare Sesko nel reparto offensivo. Un interesse significativo che potrebbe trasformarsi in un’offerta concreta il prossimo luglio anche se i Red Devils dovranno guardarsi le spalle da una folta concorrenza.

Etta Eyong, che in questa stagione ha messo a segno sei reti in 22 presenze col Levante, piace infatti molto anche ad Arsenal, Everton e Fulham in Inghilterra e soprattutto alle due big iberiche Real Madrid e Barcellona. Per lui dunque si prospetta un’asta milionaria con il cartellino che potrebbe lievitare oltre i 30 milioni offerti dal club russo in questi giorni.