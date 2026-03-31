Ufficiale Vagner Love lascia il calcio giocato e si ritira: "Questo sport mi ha dato tutto"

Vagner Love si è ritirato dopo 24 anni di calcio professionistico, chiudendo la carriera al Retrô in Brasile. Ad annunciarlo è lui stesso con un lungo post sul proprio profilo Instagram: "Oggi è uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Dopo tanti anni vissuti intensamente il calcio, è arrivato il momento di chiudere ufficialmente la mia carriera dentro i prati. Sono stati anni di lotta, dedizione, gioie immense e anche tante sfide che mi hanno fatto crescere come atleta e come uomo.

Quel ragazzo di Bangu che sognava di giocare a pallone non avrebbe mai immaginato di vivere tutto quello che ho vissuto: indossare maglie così importanti, segnare gol decisivi, conquistare titoli e sentire l'affetto dei tifosi che ho passato. È una cosa che porterò con me per sempre. Voglio ringraziare, in primis Dio e la mia famiglia, che mi sono sempre stati accanto in ogni momento, e tutti i club che hanno fatto parte della mia storia. Ai compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e, soprattutto, ai tifosi: siete stati parte fondamentale di questo percorso. Ogni grido di gol, ogni supporto nelle vittorie e anche nei momenti difficili hanno fatto sì che ne valesse la pena.

Esco dai prati con il cuore pieno di gratitudine e il senso del dovere compiuto. Il calcio mi ha dato tutto, e ho cercato di ricambiare con amore, consegna e tanti gol. Il mio amore per il campo da gioco finisce qui, ma la mia passione per il calcio continuerà per sempre. Grazie mille di tutto!".