Lazio, niente conferma per Pereira: a fine stagione Lotito lo lascerà tornare al Man United

Pereira non resterà alla Lazio anche nella prossima stagione. Il giocatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro, tornerà al Manchester United, visto che non è tra i più utilizzati e che non sta convincendo il tecnico Inzaghi. Impossibile pensare che Lotito possa mettere in preventivo una spesa del genere per un calciatore che non figura tra i titolarissimi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.