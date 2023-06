Lazio, nome nuovo per l'attacco: idea Dia ma per convincere la Salernitana servono 20 milioni

Spunta un nome nuovo per l'attacco della Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la formazione biancoceleste avrebbe messo nel mirino anche Boulaye Dia. Il senegalese, autore di 16 reti nell'ultima stagione, sarebbe una valida alternativa ai nomi già usciti come Simeone, Gimenez o Marco Leonardo ma servirebbero 20 milioni di euro per soddisfare le richieste della Salernitana.