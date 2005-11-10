Thuram: "È tornata la ThuLa? Non siamo mai parti, eravamo all'Inter l'anno scorso…"

Marcus Thuram non perde mai la sua solita ironia, nemmeno al termine di un Roma-Inter finito 2-2 che per l'ennesima volta ha visto i nerazzurri andare sotto di due gol prima di rimontare nel segno di Lautaro Martinez. A tal proposito, alla domanda se la ThuLa fosse tornata, ai microfoni di Dazn, il francese ha risposto: "Non era partita la ThuLa, eravamo all'Inter l'anno scorso".

Parlando del match, Tikus ha però aggiunto: "Non so perché siamo andati sotto di due gol, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto quando siamo rientrati nel secondo tempo. Sappiamo che c'è ancora un secondo tempo e dobbiamo fare di tutto per riprendere la partita. Sottovalutare l'avversario? No, non penso, perché affrontavamo una delle squadre più forti. L'abbiamo approcciata nella maniera giusta, ma la Roma ha fatto un primo tempo fantastico".

Thuram ha anche la mancata convocazione di Zidane con la Francia: "Sono delle scelte, dobbiamo rispettarle: c'è un nuovo allenatore e vuole vedere facce nuove. Io la riconquisterò giocando con l'Inter".