Lazio, nuovo tentativo per Gustavo Sa in prestito con obbligo condizionato: no del Famalicao

vedi letture

Con Fabbian verso la permanenza a Bologna e Casadei che va verso Torino, in attesa di nuovi colpi di scena, la Lazio ha riattivato i contatti per Gustavo Sa, punto fermo del Famalicao. Il classe 2004 è seguito con attenzione da lungo tempo dai biancocelesti e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per inserire un profilo offensivo a centrocampo.

La richiesta del Famalicao è 13 milioni di euro a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, al momento Lotito e Fabiani hanno tentato la strada dell’obbligo condizionato: per ora porta chiusa.

Le ultime su Cagliari-Lazio:

Come arriva il Cagliari

La sconfitta di Torino giunta dopo tre risultati utili consecutivi ha di fatto tolto qualche certezza al Cagliari. Nicola ha apertamente parlato di stanchezza di alcuni elementi, riconducibili agli esterni, e di non avere alternative. In attesa che gli ultimi giorni di mercato portino qualche novità, nel posticipo contro la corazzata Lazio, il tecnico piemontese dovrà fare di necessità virtù. Solito 4-2-3-1, con Caprile tra i pali, davanti al quartetto difensivo composto da Zappa, Mina, Luperto e Obert. La coppia di mediana dovrebbe tornare quella composta da Adopo e Makoumbou. Dietro a Piccoli, cui si attende dal mercato un collega di reparto, ci saranno Zortea, Gaetano e Augello. Le quotazioni dell' ex Sampdoria sono in salita, viste le buone prove offerte da subentrante nelle ultime due gare. Ancora out Luvumbo (da Cagliari, Giancarlo Cornacchia).

Come arriva la Lazio

Non riesce a trovare continuità la Lazio di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina in Serie A. Nel posticipo di Cagliari i biancocelesti vogliono tornare a vincere e per farlo il tecnico toscano punterà sulla formazione tipo, anche se con le solite assenze per infortunio. Davanti a Provedel la coppia sarà composta da Romagnoli e Gila, con quest’ultimo che torna nel suo ruolo naturale dopo il match giocato da centrocampista centrale in Europa League contro il Braga. Sulle corsie ballottaggio a tre per due maglie, con in questo momento Hysaj e Marusic in vantaggio su un Pellegrini che non sembra vivere il miglior momento della stagione. Torna la coppia di mediani composta da Guendouzi e Rovella, con quest’ultimo che dovrà gestire la diffida. Sulla trequarti rientra il terzetto di titolari dopo il turnover europeo, Isaksen e Zaccagni tornano dal primo minuto al posto di Tchaouna e Noslin, con Dia alle spalle del vertice offensivo Castellanos (da Roma, Lorenzo Beccarisi).