Lazio, occasione Noslin: col Plzen tocca a lui sostituire Zaccagni

Una tegola per Baroni che si trasforma in opportunità per Tijjani Noslin. Il problema al polpaccio accusato da Mattia Zaccagni terrà il capitano biancoceleste ai box per la sfida di domani in Europa League contro il Viktoria Plzen. L’assenza del 10 biancoceleste offre un’occasione per Noslin, in panchina nelle ultime due partite dopo la deludente prova di Venezia. Tchaouna lo ha scalzato nelle gerarchie come vice-Castellanos in questi ultimi giorni e il francese giocherà con ogni probabilità anche domani dal primo minuto. L’ex Verona invece avrà l’occasione di giocare con più spazio, partire dalla sinistra dove ha dimostrato le cose migliori, come testimonia il gran gol con il Genoa. Un lampo in una stagione altalenante, la Lazio però ha bisogno di tutti domani anche perché saranno poche le armi a disposizione di Baroni.

Lazio, rosa ridotta all’osso per Baroni. Turnover quasi impossibile

Il segreto della prima fase d’Europa League per la Lazio è stata la capacità di coinvolgere tutti e far sentire importanti tutti i giocatori a disposizione. Ecco, il problema per domani è che ci saranno pochi calciatori a disposizione. I nuovi acquisti Provstgaard, Belahyane e Ibrahimovic non sono in lista UEFA, Castellanos, Marusic e Hysaj sono out, Zaccagni al 99% non ci sarà e si proverà a recuperare almeno per la convocazione Dele-Bashiru. In attacco saranno in cinque per quattro posti, con Pedro che potrebbe partire ancora dalla panchina e fare da dodicesimo uomo per spaccare la partita a gara in corso. A centrocampo Vecino potrà dare il cambio a uno tra Rovella e Guendouzi, ma solo a gara in corso visto che domenica ha fatto i primi minuti dopo tre mesi di stop. In difesa scelte obbligate sulle corsie con i soli Tavares e Lazzari a disposizione, mentre al centro Gigot non è al meglio e l’unico ballottaggio è tra Romagnoli e Patric per affiancare Gila.