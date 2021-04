Lazio, occhi in Serie B per la corsia mancina: piacciono Gallo del Lecce e Parisi dell'Empoli

vedi letture

Occhi in Serie B per la Lazio. Obiettivo: trovare un nuovo laterale mancino per la formazione di Simone Inzaghi dopo la stagione claudicante dell'ex SPAL Fares. A tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono due i giocatori finiti nel mirino del club della dirigenza capitolina: si tratta di Fabiano Parisi dell'Empoli e Antonino Gallo attualmente in forza al Lecce.