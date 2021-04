Lazio, occhi in Serie B per la fascia sinistra: le ultime idee sono Parisi e Gallo

vedi letture

La Lazio potrebbe pescare in Serie B il prossimo acquisto per la fascia sinistra dopo che l'acquisto di Fares non ha risolto i problemi in quel settore di campo. I biancocelesti seguono con attenzione due profili molto gettonati nella serie cadetta: il primo è quello di Fabio Parisi, 20enne dell'Empoli; il secondo è quello del 21enne Antonino Gallo che Corini ha saputo valorizzare in questa stagione alla guida del Lecce. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.