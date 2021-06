Lazio, passi avanti per Torreira: l'uruguaiano sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio

La Lazio continua a lavorare per portare a Roma Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria, in forza all'Arsenal dopo un anno di prestito all'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, la società biancoceleste avrebbe fatto sostanziali passi avanti nella giornata di oggi, trovando un principio di accordo per lo stipendio dell'uruguaiano, che sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio, dai tre milioni e mezzo percepiti ora all'Arsenal, ai tre più bonus che garantirebbe la Lazio.