Lazio, Patric: "Conosco molto bene Kamada, ci aiuterà. 3-0 con l'Aston Villa? Ci sta"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa, amichevole terminata con la sconfitta dei biancocelesti per 3-0, il difensore della Lazio, Patric, ha parlato ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Penso che queste partite vengano fatte anche in un'altra maniera. Abbiamo i carichi delle doppie sedute, abbiamo una preparazione totalmente diversa, non è un alibi però se avessimo giocato in campionato sarebbe stato diverso. Loro sono una grandissima squadra e ci hanno messo in difficoltà. Le gambe stanno ancora prendendo la loro forma ma non per questo dobbiamo pensare male perché stiamo facendo un ritiro buonissimo e stiamo arrivando pian piano alla forma perfetta.

Penso che sia giusto sempre dirci le cose in faccia, ma nel nostro ambiente bisogna stare tranquilli, abbiamo un allenatore molto esperto, siamo sicuri faremo una grande squadra. Dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre forze. L'anno scorso siamo andati piano, e nessuno pensava che potessimo fare e alla fine siamo arrivati secondi. Questa è la strada: nè quando vinciamo siamo così forti nè quando perdiamo siamo così scarsi. I risultati poi parleranno. Bisogna avere pazienza e dar fiducia".

Partite del genere possono sempre servire?

"È bellissimo, sappiamo che qui in Inghilterra si vive un calcio bellissimo. Kamada? Lo conosco bene, è un giocatore fortissimo, non so se molta gente la conosce, ho seguito molte partite in Nazionale, ci darà una grandissima mano. Io capitano? È sempre un piacere, orgoglioso di questo traguardo e di essere in questa squadra. Continuiamo a lottare".