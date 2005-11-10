Lazio, Pellegrini torna in lista: Gattuso e mercato dietro la scelta, dovrebbe esserci già con la Juve

Dopo le cessioni di Romagnoli e Patric e l’arrivo di Diogo Leite, la Lazio ha ancora posti disponibili in lista e uno di questi può essere occupato da Luca Pellegrini, pronto a rientrare nei ranghi dopo mesi di attesa. L'ex laterale della Juventus era stato escluso dalla lista il 2 settembre insieme a Patric perché non rientrava nei piani (surplus di esterni e contratto pesante in scadenza nel 2027). In queste settimane però ha continuato ad allenarsi normalmente e ha giocato le amichevoli. Ora sembra tutto pronto per riaverlo prima della sfida alla Juventus del 18 ottobre.

Gattuso e il gruppo dietro la scelta del club

Dietro la decisione del club anche equilibrio di spogliatoio: giocatori come Frattesi e Pinamonti (suoi amici) spingono per il ritorno. Il reintegro è visto come un segnale positivo per il gruppo, che sta dando tantissimo in campo e merita di essere accontentato. Lo stesso Gattuso ha chiesto con insistenza il suoi reintegro, apprezzandone anche la sua tenacia dopo la scelta del club e quanto mostrato tecnicamente durante le ultime amichevoli. C'è poi la prospettiva relativa al mercato di gennaio: rimetterlo in lista e farlo giocare (anche poco) lo rende più “vendibile” nella prossima finestra.