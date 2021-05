Lazio, Radu: "Peccato non partecipare alla Champions, ma felici di essere in Europa League"

Pochi minuti alla partita contro il Torino per la Lazio che non ha più obiettivi. A parlare delle emozioni all'interno dello spogliatoio biancoceleste è Stefan Radu, difensore laziale che, ai microfoni di Sky Sport, fissa l'obiettivo: "Purtroppo è triste non andare in Champions, ma guardando il bicchiere mezzo pieno otteniamo la qualificazione in Europa League e siamo contenti di partecipare a questa competizione. Noi dobbiamo finire nel miglior modo possibile vincendo le ultime due partite rimaste. Veniamo dalla sconfitta nel derby e vogliamo andare in vacanza tranquilli", le sue parole.