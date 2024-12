TMW Lazio, rifinitura in vista dell'Ajax: assenti Provedel, Vecino e Romagnoli

Seduta di rifinitura per la Lazio a Formello in vista della sfida contro l'Ajax in programma per domani sera in Europa League. Assente Ivan Provedel per influenza. Oltre a Mandas e Furlanetto presente il portiere della Primavera Renzetti, mentre non sono in campo con il resto del gruppo neanche Matias Vecino e Alessio Romagnoli, che non saranno a disposizione di Marco Baroni per la sfida di Amsterdam alla Johan Cruijff Arena.

La classifica dell'Europa League dopo le prime cinque giornate.

1. Lazio 13 (+9)

2. Athetic Bilbao 13 (+7)

3. Eintracht Francoforte 13 (+5)

4. Galatasaray 11 (+4)

5. Anderlecht 11 (+4)

6. Ajax 10 (+10)

7. Lione 10 (+7)

8. Rangers 10 (+6)

9. Tottenham 10 (+4)

10. Steaua Bucarest 10 (+2)

11. Ferencvaros 9 (+6)

12. Manchester United 9 (+3)

13. Viktoria Plzen 9 (+2)

14. Olympiacos 8 (+2)

15. Fenerbahce 8 (0)

16. Real Sociedad 7 (+1)

17. Bodo Glimt 7 (0)

18. Braga 7 (0)

19. AZ Alkmaar 7 (0)

20. Midtjylland 7 (0)

21. Roma 6 (0)

22. Besiktas 6 (-6)

23. Porto 5 (0)

24. Royale Union Saint Gilloise 5 (-1)

25. Hoffenheim 5 (-3)

26. Slavia Praga 4 (-1)

27. PAOK Salonicco 4 (-3)

28. Elfsborg 4 (-4)

29, Twente 3 (-3)

30, Malmoe 3 (-6)

31. Maccabi Tel Aviv 3 (-7)

32. Qarabag 3 (-9)

33. Ludogorets 2 (-5)

34. RFS 2 (-6)

35. Nizza 2 (-7)

36. Dinamo Kiev 0 (-11)