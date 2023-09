Lazio, Rovella: "Incredibile il gol di Provedel al 94', sono felice di rivedere i miei ex compagni"

Alla vigilia della sfida contro il Monza, il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il gol di Provedel è stato incredibile - riporta Lalaziosiamonoi.it - non credo di aver mai visto una cosa del genere. Già fare gol al 94esimo in pieno recupero è incredibile, poi è stato proprio Ivan a fare gol, il boato, è stato bellissimo. Quella contro il Monza sarà una gara importantissima perché non abbiamo iniziato benissimo il campionato. Poi secondo me abbiamo fatto buone prestazioni contro Napoli e Juve, anche se contro i bianconeri non abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma con il Monza è importantissimo riprendere a fare punti. Il Monza è una squadra forte, è sempre pericolosa, soprattutto davanti con Colpani.

Ex compagni? Li ho sentiti tutti, mi hanno scritto tutti, sono felice di rivederli, però magari prima vinciamo la partita e poi vado a abbracciarli. Il prestito al Monza è stato importantissimo perché il mister Palladino mi ha aiutato molto anche fuori dal campo, aver avuto la continuità di giocare tante partite mi ha permesso di venire qui a giocare alla Lazio. La mia forma? Ora sono al 100% o vicino al 100% non avendo fatto il ritiro il percorso è stato più lungo ma ora mi sento bene, poi ovviamente deciderà il mister se e quando farmi giocare".