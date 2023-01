Lazio, Sarri: "Luis Alberto sembra che stia bene. Confronto? Giusto per capire i nostri cali"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro l’Empoli: "Luis Alberto nell'ultimo mese era il giocatore più in condizione. Purtroppo si è fermato per un piccolo acciacco, ma sembra che stia bene. Fare un primo tempo come quello di lecce e fare una ripresa diametralmente opposta ci deve far pensare. Era inevitabile farsi un esame di coscienza e far uscire i motivi di questi cali".