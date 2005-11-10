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Il nodo Calha e due trattative avviate: il punto su tre rinnovi spinosi per l'Inter

Il nodo Calha e due trattative avviate: il punto su tre rinnovi spinosi per l'Inter TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A

L'Inter lavora a presente e futuro del progetto e la dirigenza ora guidata da Dario Baccin ha in ponte i contatti per i prossimi rinnovi da stilare per la società di Viale della Liberazione. Ci sono situazioni contingenti ancora non sbrogliate e due altre già avviate da risolvere. Per questo, in sintonia con la Presidenza di Giuseppe Marotta, l'uomo mercato dell'Inter sta provando a risolvere gli ultimi rebus.

Il nodo principale: Hakan Calhanoglu

La questione più spinosa è quella del regista turco Hakan Calhanoglu. La cui volontà e 'mood' e molto chiara, già da tempo: il ragazzo è felice all'Inter, non ha mai chiesto di andar via, ha dato piena disponibilità a trattare il rinnovo ma né lui né il suo entourage hanno ancora ricevuto chiamate dal club. Considerato che la scadenza è nell'estate 2027, il piano dell'Inter per Calha è già in ritardo. Da casa Inter le indiscrezioni parlano di un 'incontro pronto con i rappresentanti del giocatore', che ancora attendono però la chiamata e con lei anche di capire e conoscere la proposta e i piani dell'Inter per il giocatore. Repetita iuvant: Calha non ha chiesto di lasciare Milano, l'Inter un anno fa ci ha provato ma la volontà del ragazzo ha prevalso. E ora, anche per rendimento e fedeltà dimostrata, è chiaro che si attenda una proposta congrua.

Il punto sulla fascia sinistra

Per Federico Dimarco e per Carlos Augusto, Baccin ha già avviato i discorsi per i rinnovi. Per Dimarco il club farà valere l'opzione per il 2028 (data di scadenza di Carlos): più che sulle durate dei contratti che verranno, quel che è ancora da stabilire nel dettaglio (e da qui l'accordo da trovare) è sugli emolumenti. Per rendimento e qualità è chiaro che entrambi (su tutti Dimarco) chiedono un upgrade dello stipendio, per questo la trattativa deve ancora esser definita.

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