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Lazio, seconda vittoria in amichevole: sei reti al Flaminia Civita Castellana, protagonista Rovella

Lazio, seconda vittoria in amichevole: sei reti al Flaminia Civita Castellana, protagonista Rovella TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 19:52Serie A
Dopo il 3-1 contro l'under 20, la Lazio di Gennaro Gattuso batte 6-0 il Flaminia Civita Castellana nel secondo test amichevole prestagionale

Finisce 6-0 il secondo test amichevole stagionale della Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo il 3-1 di lunedì contro l’under 20, la squadra biancoceleste segna sei reti contro il Flaminia Civita Castellana, squadra di Serie D. Solite rotazioni per Gattuso tra 4-3-3 e 4-2-3-1, con un Dele-Bashiru in posizione ibrida tra centrocampo e trequarti nel primo tempo. Ripresa invece col quartetto offensivo con Dia sulla trequarti e virata netta sul 4-2-3-1. Da sottolineare il gran gol di Rovella a inizio ripresa, positivo così come Pedraza autore del primo assist in maglia biancoceleste. Per la Lazio prossimo appuntamento fissato per sabato 1 agosto alle 11 al centro sportivo di Formello contro l’Avellino, primo dei due test nel weekend che si chiuderà poi con la sfida in casa dell’Ascoli domenica 2 alle 20.45.

Lazio, netto 6-0 Flaminia Civita Castellana: le indicazioni per Gattuso

Scelta di formazione ibrida per Gattuso, con un 4-3-3 in fase di impostazione e un 4-2-3-1 in fase di non possesso. Decisivi i movimenti di Dele-Bashiru, che completa il centrocampo con Rovella e Taylor. La Lazio sfrutta subito un errore della difesa avversaria al terzo minuto, Marnati perde palla al limite dell’area e Cancellieri batte Fioravanti col piatto sinistro. Al centro dell’attacco inizia Artistico, al quale viene annullato un gol al 20esimo per fuorigioco su bell’assist di Taylor. Il raddoppio biancoceleste arriva al 31esimo, inserimento in area di rigore di Pedraza, trovato Dele-Bashiru tutto solo in area piccola che deposita nella porta vuota il 2-0. Nel finale di primo tempo arriva la terza rete, firmata da Bordon sugli sviluppi di un angolo battuto da Rovella. Prima della quinta rete firmata dall’ex regista della Juve, arriva anche il primo gol stagionale di Ratkov a inizio ripresa. Lo stesso centravanti serbo si procura il calcio di rigore nell’ultima azione della partita segnato da Zaccagni e che fissa il punteggio sul definitivo 6-0.

Lazio, il tabellino dell’amichevole con il Flaminia Civita Castellana

LAZIO - FLAMINIA CIVITA CASTELLANA 6-0 (3’ Cancellieri, 31’ Dele-Bashiru, 41’ R. Bordon, 47’ Ratkov, 54’ Rovella, 90+4’ rig. Zaccagni)

LAZIO p.t. (4-2-3-1): Mandas, Lazzari; R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Cancellieri, Dele-Bashiru, Serra (28’ Sana Fernandes); Artistico. All. Gattuso

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA p.t. (3-4-1-2): Fioravanti; Neri, Bonugli, Marnati; Rivelli, Fortun Raposo (31' El Hadji Serigne), Risolo, Casoli; Agrimi; Volpe (28' Riosa), Bocci. All. Onofri.

LAZIO s.t. (4-2-3-1): Mandas (69' Renzetti); Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini (82' Serra); Belahyane, Rovella (69' Farcomeni); Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA s.t. (3-4-1-2): Rosin; Bedini, Bruno, Misso; Casoli (56' Di Girolamo), D’Angelo (61' Paganetti), Ricozzi, Romanelli; Burla; Riosa (64' Polvillo), Polidori. All. Onofri.

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