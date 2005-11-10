TMW Napoli, solo una contusione per Vergara: cambio precauzionale contro la Carrarese

Nessun allarme per Vergara: il centrocampista del Napoli ha lasciato il campo nel finale dell'amichevole con la Carrarese per una contusione.

Antonio Vergara ha lasciato il terreno di gioco nel finale dell'amichevole vinta dal Napoli per 2-0 contro la Carrarese, destando inizialmente qualche preoccupazione. Il centrocampista azzurro, tra i migliori in campo grazie all'assist per il gol di Hojlund e al rigore conquistato, è stato costretto infatti al cambio dopo aver accusato un problema alla coscia.

Nessun allarme

Le condizioni del giocatore, però, non destano particolare preoccupazione. L'uscita dal campo del classe 2003, secondo quanto raccolto da TMW, è stata dettata esclusivamente da una contusione e lo staff tecnico ha preferito non correre rischi, optando per una sostituzione a scopo precauzionale.

Già a disposizione per la prossima

Per il Napoli si tratta quindi di una buona notizia al termine del ritiro di Dimaro-Folgarida. Salvo imprevisti, Vergara dovrebbe essere regolarmente a disposizione per i prossimi appuntamenti della preparazione estiva, dopo aver confermato anche contro la Carrarese le ottime impressioni mostrate in questa prima parte del ritiro. Tutto questo, all'indomani dell'ufficialità del suo rinnovo di contratto.