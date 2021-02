Lazio, Strakosha apre all'addio: "Pronto per nuove sfide. Borussia? Sono interessato"

Thomas Strakosha, portiere della Lazio che ha perso il posto con l'arrivo di Reina, ha parlato a Sky Sports in Germania aprendo a un possibile addio in estate: "Sono aperto a nuove sfide. Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E' un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una società interessante che ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di non essere interessato".