Lazio, Strakosha è un patrimonio a rischio: presto tornerà titolare al posto di Reina

Strakosha presto tornerà a giocare titolare nella Lazio. Il portiere, dopo aver fatto i conti con un fastidioso infortunio che lo ha costretto anche a recarsi in Germania per delle cure specialistiche, a breve sarà pronto per tornare in campo ed è scontato che toccherà di nuovo a lui difendere i pali biancocelesti. L'estremo difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è un patrimonio della società. Era un punto fermo, poi è diventato una riserva, ma ora vuole riconquistare terreno. Anche perché Reina, oltre a non avere un lungo futuro in campo davanti a sé, nelle ultime partite non ha certo fatto la differenza. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.