Lazio, Strakosha non vuole rinnovare. Sarà plusvalenza, ma la valutazione di 30 mln è lontana

Il futuro di Thomas Strakosha potrebbe essere lontano dalla Lazio. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, la scadenza del contratto del portiere si avvicina (giugno 2022) e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare. Lo scorso anno aspettava una chiamata, adesso non gli interessa. Comunque vada - si legge - sarà una plusvalenza, visto che Strakosha è costato appena 75mila euro, ma la vecchia valutazione di 30 milioni è lontanissima. Un finale di stagione da protagonista potrebbe essere decisiva per rialzare le quotazione del portiere in vista di una futura vendita.