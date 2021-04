Lazio, Tare: "Ci sarebbe una Lazio con la Champions e una senza"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale la riqualificazione in Champions League sarebbe fondamentale per noi. I presupposti ci sono, ma non è purtroppo nelle nostre mani. Siamo venuti qui per cercare di vincere perché sarebbe davvero importante".

Qual è l'aspetto che la fa ben sperare?

"Il gioco della squadra, la determinazione. Le ultime vittorie sono state frutto di tenacia, voglia e determinazione. Questo mi fa ben sperare"

Quando rientra Inzaghi firmerà anche il rinnovo? Come sta vivendo questo periodo?

"Sì, sì. L'abbiamo già detto e ridetto. Conoscendolo, è una persona vivace e nervosa, è rinchiuso in gabbia. Siamo in contatto quotidiano insieme al suo staff, ha fatto un buon lavoro anche da casa. Finché vinciamo...".

Sulla stagione tra campionato e Champions.

"Abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi minuti col Bruges e la prima partita col Bayern Monaco agli ottavi. E' stato frutto di un lavoro di tanti anni, coronato con la qualificazione agli ottavi dopo vent'anni. E' un percorso lungo, serve tempo e si passa dagli errori. Per questo dicevo che per noi è fondamentale raggiungere quest'obiettivo anche per la crescita futura".

Cosa ne pensa della questione Superlega?

"E' stata una settimana travolgente, scioccante per tutti noi. Penso che il calcio sia della gente, il calcio è emozione, passione. Questo non va perso mai. Le cose sono state messe a posto abbastanza velocemente. Nello stesso momento però questo fa pensare che serve una grande riflessione per il futuro del calcio europeo e mondiale. Per il bene del calcio va fatta molta chiarezza. Vedendo questa settimana, ci è mancata".