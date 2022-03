Lazio travolta dalla Roma, Lucas Leiva sui social: "Chiediamo scusa ai tifosi"

Brutta serata per la Lazio, che oggi è stata battuta per 3-0 dalla Roma in un derby senza storia. Attraverso i propri social, Lucas Leiva ha voluto fare ammenda per la cattiva prestazione biancocelesti: “Chiediamo scusa ai tifosi laziali per oggi”, le parole del brasiliano.