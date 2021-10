Lazio, un posto da extracomunitario resta vacante e rispunta il nome di Kostic

Mentre la Lazio continua ad asserire che a gennaio il posto da extracomunitario lasciato libero in estate verrà assegnato a Kamenovic, difensore che si sta allenando senza essere stato tesserato ad agosto, dalla Germania tornano a parlare del forte interessamento biancoceleste per Kostic. L'attaccante era già stato seguito con insistenza nel corso del mercato estivo e dopo il reintegro all'interno della rosa dell'Eintracht Francoforte ha ripreso a mettere lo zampino in tutte le azioni più importanti del club tedesco. Se Tare dovesse davvero riuscire a prenderlo a gennaio, Sarri con lui avrebbe fatto tredici. A riportarlo è Il Messaggero.