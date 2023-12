Lazio, Zaccagni: "Inter la più forte d'Italia. Champions? Sarebbe bello sfidare il Real..."

"Affrontiamo i nerazzurri in un momento particolare per noi a livello di risultati, ma siamo convinti che davanti al nostro pubblico faremo una grandissima gara". Matteo Zaccagni, intervistato dal match programme ufficiale della Lazio in vista del big match di domani sera contro l'Inter, presenta così la partita: "Avremo di fronte la squadra più forte del campionato, per questo per portare a casa punti servirà la nostra massima prestazione, dovremo essere semplicemente perfetti".

Lo stop della Champions League fino a febbraio è anche una spinta in più a livello mentale per trovare quella continuità mancata finora in campionato?

"Sicuramente è una competizione che porta via tante energie fisiche e mentali, però dobbiamo restare concentrati partita dopo partita: sono sicuro che la pausa della Champions League ci darà una grande mano a migliorare in campionato".

È sempre il Real Madrid la squadra che sogni di affrontare?

"Sarebbe bellissimo avere la possibilità di affrontare i Blancos e Vinicius, però tutte le squadre presenti agli ottavi di finale sono forti e blasonate. Anche in quel caso servirà essere perfetti".

Hai debuttato in Serie A contro l'Inter nel settembre 2015, ora proprio contro i nerazzurri potresti tagliare le 100 presenze con la maglia della Lazio. Che sensazioni ti lascia questo traguardo?

"Toccare quota 100 partite con questo club è un grande orgoglio. Sono molto felice e spero di poterne collezionare altrettante".