Lazio, Zaccagni migliora: oggi lavoro con la palla. Difficile la convocazione col Bologna

Mattia Zaccagni continua il suo percorso di recupero. Il fantasista della Lazio è tornato a correre a Formello per il secondo giorno consecutivo: oggi anche lavoro con la palla, sempre differenziato, ad alta intensità. Improbabile che possa recuperare in tempo per la gara contro il Bologna di domenica, Sarri conta di poterlo schierare dopo la sosta.