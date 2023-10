Le pagelle del Celtic - Furuhashi è un furetto, Rodgers punito oltre i propri demeriti

Risultato finale: Celtic-Lazio 1-2

CELTIC

Hart 6 - Poco impegnato, nulla può sulla conclusione ravvicinata di Vecino da pochi passi, meno ancora sul colpo di testa di Pedro.

Johnston 6 - Un po' timido in avanti, si limita a coprire la propria zona con profitto. Dalla sua parte, infatti, Zaccagni non riesce praticamente mai a trovare lo spunto giusto.

Phillips 5,5 - Roccioso e spigoloso, mette in mostra i muscoli senza tirarsi mai indietro quando c'è da duellare. Purtroppo per lui, però, si fa saltare in testa da Romagnoli sul gol. Dal 62' Carter-Vickers 5,5 - Entra per dare muscoli ai suoi garantendo forza e fosforo.

Scales 6 - Dove non arriva con la tecnica, ci mette il fisico francobollandosi a Immobile e limitando al massimo l'azione del numero 17.

Taylor 5,5 - Qualche imprecisione di troppo, perde un paio di palloni che potevano diventare sanguinosi ma che la Lazio non riesce a sfruttare

O'Riley 6,5 - L'assist illuminante con cui manda in porta Furuhashi è da far vedere nelle scuole calcio: un tocco di prima che testimonia la sua intelligenza calcistica.

McGregor 6 - Partita di sostanza la sua, passata a cercare di mordere le caviglie degli avversari e a pressare chiunque passi dalle sue parti.

Hatate 6 - Un paio di guizzi, qualche buona giocata ma anche alcune pause durante il match che lo estromettono, a fasi alterne, dal match. Dal 71' Bernardo sv

Maeda 6,5 - Con i suoi movimenti mette in grande difficoltà la retroguardia laziale. Proprio da una sua iniziativa nasce il vantaggio degli scozzesi.

Furuhashi 7 - Tempi di inserimento e fiuto del gol, il giapponese ci mette appena 12 minuti per lasciare il segno presentandosi da solo davanti a Provedel freddandolo. Si muove tanto svariando su tutto il fronte e non concedendo punti di riferimento. Dal 86' Oh sv

Yang 6 - Molto mobile sulla sua fascia, si perde un po' sul più bello ma è sempre pericoloso tenendo in apprensione Lazzari costringendolo a rimanere basso. Dal 52' Palma 6,5 - Con il suo ingresso aumenta la presenza in attacco. Troverebbe anche il gol, ma in fuorigioco e l'arbitro giustamente annulla.

Brendan Rodgers 6 - Il suo Celtic gioca a tratti anche meglio, ma spreca troppo per poter pensare di portare a casa la vittoria. La beffa nel finale lo punisce oltre i propri demeriti.