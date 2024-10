Le pagelle del Club Brugge - Grave ingenuità di Onyedika, Sabbe segna ma non basta

Risultato finale: Milan-Club Brugge 3-1

Mignolet 5 - L'ex portiere del Liverpool non è esente da colpe sul gol dello svantaggio, preso direttamente da calcio d'angolo e sul quale poteva fare molto di più. Un errore che indirizza la gara.

Seys 5,5 - Fatica a contrastare dalla sua parte Leao e Theo Hernandez. Esce dopo l'intervallo, considerata anche la sua ammonizione. Dal 46' Sabbe 6,5 - Entra come meglio non potrebbe, firmando il momentaneo 1-1. Viene però anche saltato da Okafor nell'azione del nuovo vantaggio milanista.

Mechele 6 - Segue con un'ombra Morata, limitandolo nel migliore dei modi e non solo in area di rigore. Si merita la sufficienza.

Ordonez 6 - Prestazione positiva nella sua area, con qualche iniziativa offensiva. In una di queste occasioni, nei primi 45 minuti, centra una traversa. Più sofferenza dopo l'intervallo.

De Cuyper 5,5 - Si fa rispettare contro Emerson Royal, quando il Milan decide di passare da lui invece che affidarsi alla 'Theao'. Cala molto nella seconda frazione di gioco, quando di fatto avvia l'azione del 3-1.

Jashari 5,5 - Dovrebbe aiutare Vanaken in fase d'impostazione, ma rispetto al compagno riesce meno da questo punto di vista. Dall'83' Nielsen sv.

Onyedika 4,5 - Rovina una prova fino a quel momento ordinata, con un intervento duro su Reijnders che porta al rosso e alla conseguente inferiorità numerica dei belgi per più di un tempo.

Vanaken 6 - Buon impatto in mediana, recuperando diversi palloni che poi lancia ai compagni in avanti con discreta precisione più nel primo che nel secondo tempo.

Talbi 6 - Un paio di spunti poco prima dell'intervallo, in una prova in cui principalmente aiuta Seys nel contenimento di Leao e Theo Hernandez. Dal 46' Vetlesen 6,5 - Ottimo impatto sulla sfida, rifinendo per Sabbe nell'azione che consente ai belgi di pareggiare.

Jutgla 5,5 - Un'occasione e poco altro per il centravanti, non coinvolto molto sia in occasione dell'ottimo avvio dei belgi che, a maggior ragione, dopo l'espulsione. Dal 70' Skoras 6 - Poche occasioni per mettersi in mostra, entrando a risultato già indirizzato.

Tzolis 6 - Avvio coi fiocchi, rendendosi pericoloso in un paio di circostanze. Con il passare dei minuti, però, viene contenuto con sempre maggiore efficacia. Dal 70' Skov Olsen 5,5 - L'ex Bologna emerge con difficoltà, non per colpa sua ma perché prende parte a una gara che nel finale ha poco da dire.

Nicky Hayen 6 - Decide di giocarsela a viso aperto, sfiorando il gol più volte nella prima mezz'ora. Il gol olimpico di Pulisic e il rosso a Onyedika, purtroppo per lui e per la sua squadra, cambiano tutto in pochi minuti. Da apprezzare l'atteggiamento anche nei secondi 45 minuti.