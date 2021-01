Le pagelle del Crotone - È il solito Messias. Poco Riviere, Reca vince il duello con Faraoni

Risultato finale: Hellas Verona – Crotone 2-1

16' Kalinic (H); 25' Dimarco (H); 55' Messias (C)

Cordaz 6 - Forse un po' in ritardo sul diagonale di Kalinic, l'invenzione di Dimarco lo lascia totalmente di sasso. Ottimi i riflessi mostrati su Barak, la traversa lo salva con Colley.

Djidji 5 - Soffocato dalle continue avanzate dell'Hellas dalle sue parti, gode anche di poco aiuto da chi gli sta vicino. In difficoltà dall'inizio alla fine.

Golemic 5,5 - Si fa valere nei duelli aerei contro Kalinic, ma le difficoltà arrivano via terra, dove perde i riferimenti. Le sue gambe diventano il tunnel sulla via del 2-0.

Luperto 5 - Lascia davvero troppo spazio a Kalinic: il croato ringrazia e insacca il diagonale che apre le danze. Un errore che pesa sull'economia della partita.

Molina 5 - La presenza di Dimarco sul suo lato lo manda in enorme difficoltà, e lui fatica a dar sostegno alla fase difensiva, lasciando Djidji troppo solo.

(dal 46' Pereira 6,5 - Buona la mossa di Stroppa: il suo ingresso all'intervallo cambia volto ai suoi, offrendo uno sbocco facile a destra e l'assist per la rete di Messias).

Henrique 5,5 - La catena di destra del Crotone oggi non gira, e il discorso vale anche nel suo caso. Quantomeno non subisce e basta, provando pure a spingere.

(dal 46' Simy 6 - I suoi chili mancavano come il pane, e si rivelano molto utili per far salire i suoi compagni con maggior frequenza, così da creare maggiori pericoli).

Zanellato 5,5 - Le linee di passaggio sono offuscate dal pressing scaligero, e la sua regia è offuscata. Sbaglia diversi palloni, ma almeno lotta per recuperarli.

Vulic 5,5 - Tra i migliori nell'ultimo periodo, oggi lo si nota solamente a tratti. Viaggia troppo a corrente alternata per risultare sufficiente al triplice fischio.

Reca 6,5 - Approccio non facilissimo con la partita, ma più passano i minuti e più cresce. Dalla sua sfrontatezza nasce l'azione del gol che permette ai suoi di sperare.

Messias 7 - Già nelle difficoltà della prima frazione si rivela il più pericoloso e volitivo dei suoi. In acrobazia riapre il match: ennesima ottima prova stagionale.

Riviere 5,5 - Comincia bene, con qualche discreta avvisaglia, ma sul lungo andare finisce per perdersi nelle pieghe dell'incontro. I colpi li ha, ma si sono visti poco.

(dal 78' Dragus 5,5 - I primi tre palloni che tocca sono dei colpi di tacco senza esito, il quarto un pallone alle stelle. Sintomo di una mentalità da correggere al momento del subentro).

Allenatore: Stroppa 5,5 - Primo tempo da buttare nel cestino, dopo che sembrava essere persino iniziato con i giusti segnali. L'Hellas chiude avanti 2-0, meritando forse un'altra rete: merito alle sue letture dell'intervallo – via l'intera catena di destra a centrocampo, in sofferenza – che permettono ai calabresi di rientrare in partita. Non sufficienti però per portarsi a casa punti ed evitare l'ennesima sconfitta di questo campionato.