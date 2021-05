Le pagelle del Crotone - Messias campione che merita la A. Così come Ounas

Crespi 6 - Esordio in serie A, nel primo tempo non si sporca neanche i guantoni. Le coso non cambiano neanche nella ripresa, chiude la sua prima in A con un clean sheet.

Djidji 6 - Sfiora il gol, ma viene fermato da un ottimo Terracciano (anche se probabilmente avrebbe potuto fare di meglio). Battibecca con Castrovilli e si prende un giallo.

Marrone 6,5 - Quando sta bene, fa la differenza. La peggior difesa della A chiude senza subire gol contro giocatori del calibro di Vlahovic e Ribery. E il merito è in gran parte suo.

Cuomo 6.5 - Bene in difesa, anche quando la Fiorentina spinge con i suoi uomini migliori. Pericoloso sulle palle inattive, sfiora anche il gol nel primo tempo. Nel finale pecca di altruismo cercando di servire un compagno in area.

Pereira 6 - Spinge tanto, lo fa con costanza, ma sbaglia qualcosa di troppo.

Messias 7,5 - Siamo arrivati all'ultima giornata di serie A e ancora il mistero non è stato svelato. Perché nessuno aveva notato il suo grandissimo talento? Nel primo tempo taglia a fette la difesa viola con le sue accelerazioni ed i suoi filtranti. Inizia la ripresa e sfiora il gol, con una bellissima conclusione di prima intenzione che si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea.

Cigarini 6,5 - Esperienza e talento al servizio della squadra, un metronomo in mezzo al campo. Tocca mille palloni e detta i tempi di gioco. (Dal 75' Zanellato S.V)

Benali 6 - Gara di sostanza in mezzo al campo.

Molina 6 - Spinge sulla sua fascia, dalla sua parte quando c'è da ripiegare non corre particolari pericoli.

Ounas 7 - Lui e Messias sono i maggiori pericoli per la difesa viola. L'ex Cagliari inventa ma i suoi compagni non riescono a finalizzare, complice anche un ottimo Terracciano.

Simy 5,5 - Non riesce ad eguagliare il record di Eto'o, eppure le occasioni non sono mancate.

Serse Cosmi 6,5 - Prepara benissimo la partita, conquista il secondo pareggio consecutivo e la squadra non subisce gol. Un dettaglio non da poco visto che la difesa del Crotone è la peggiore della storia della serie A. Ai punti avrebbe sicuramente meritato la vittoria.