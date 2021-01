Le pagelle del Milan - Donnarumma paratutto, Kjaer torna e sistema la difesa. Follia Tonali

vedi letture

BENEVENTO-MILAN 0-2 - 15' Kessié rig., 49' Leão

Donnarumma 7.5 - Para tutto, tiene in piedi il Milan quando è in dieci. Solo una volta lo spiazzano, su rigore. Ma il pallone va fuori.

Calabria 6 - Quando la situazione si fa complicata si sacrifica sempre più dietro arrivando anche a compiere interventi rilevanti. Meno bene davanti, dove perde diversi palloni. (Dall''81' Conti sv).

Kjaer 7 - L'acquisto di gennaio più importante. Dà sicurezza alla retroguardia, la dirige e ci mette una pezza quando serve. Non sta al massimo e Pioli lo toglie. Sarà pure un caso (vedi il rigore sbagliato dal Benevento) ma torna il danese e il Milan non incassa reti. (Dall'81' Kalulu sv).

Romagnoli 6.5 - Gli attaccanti del Benevento lo fanno soffrire, Lapadula in un'occasione riesce ad avere la meglio ma in generale tiene botta, aiutato dal prezioso rientro di Kjaer. Nell'arrembaggio finale dei sanniti sale in cattedra evitando il peggio.

Dalot 6 - Si sta rivelando un prezioso jolly di fascia. Rimpiazza degnamente Theo Hernandez ma non ci si può aspettare da lui lo stesso contributo offensivo. L'inferiorità numerica costringe a compiti sostanzialmente difensivi.

Tonali 4 - Un fallo inutile e pericoloso, peraltro dopo mezz'ora di gioco. E col Milan già in emergenza a centrocampo vista l'assenza di Bennacer, con l'aggravante che fra tre giorni c'è la Juventus.

Kessie 7 - Freddo dal dischetto, si sobbarca il peso del centrocampo, a maggior ragione dopo l'espulsione di Tonali. Preciso in fase di suggerimento, prezioso quando c'è da recuperare palloni. Sfiora la doppietta nel finale, il palo gli dice di no.

Brahim Diaz 6 - Inizia bene, si cerca e si trova con Calhanoglu ma deve abbandonare il campo per esigenze tattiche dopo l'espulsione di Tonali. (Dal 36' Krunic 5 - Entrata scomposta su Caprari che provoca il rigore che può riaprire la panchina. È andata bene stavolta, ma contro la Juve con Tonali squalificato toccherà di nuovo a lui e certi errori potrebbero costare carissimo).

Calhanoglu 6 - Poche fiammate, ma nonostante una serata quasi all'ombra riesce a momenti a metterci la firma. Il palo salva il Benevento.

Rebic 7 - Decisamente più a suo agio quando non è chiamato a fare l'unico punto di riferimento offensivo. Si procura il rigore e serve a Leao la palla dello 0-2. (Dal 70' Castillejo sv).

Leao 7 - Va a intermittenza ma quella volta che accende la luce è accecante. È il principale indiziato a uscire quando Tonali si fa espellere. Pioli decide di puntare sul suo estro e alla lunga viene premiato: dopo un primo tempo da nulla di fatto si inventa un gol capolavoro.

Allenatore Stefano Pioli 7.5 - Non ci sono più aggettivi per questo Milan che rispecchia fedelmente l'eccellente lavoro fatto dal suo tecnico. Che davanti alle avversità (l'espulsione di Tonali) riesce a fare la cosa giusta, tenendo Leao che lo premierà con un gol capolavoro e garantendo lo stesso una squadra equilibrata in mezzo al campo.