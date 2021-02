Le pagelle del Milan - Kalulu e Theo convincono, Mandzukic cresce. Meité, errore finale

STELLA ROSSA-MILAN

(53' Kanga, 90'+3 Pavkov; 42' aut. Pankov, 61' Hernandez)



Donnarumma 6 - Attento nel primo tempo, intuisce ma non respinge il rigore dell'1-1 di Kanga. Nel finale spettatore sul colpo di testa di Pavkov che vola all'incrocio.

Kalulu 6,5 - Spinge dal primo all'ultimo minuto. Suoi i palloni più pericolosi in avvio, sue alcune belle chiusure nella ripresa. La Stella Rossa s'aspetta problemi sull'altra fascia, li trova sulla sua.

Tomori 6 - Risponde alla chiamata. Gara attenta, con poche sbavature, in una serata nella quale gli avversari si sono visti a folate.

Romagnoli 5,5 - Più sfortunato che altro, ma il braccio è pur sempre largo e vale il rigore che tiene in vita la Stella Rossa.

Hernandez 6,5 - Primo tempo sonnacchioso, nel secondo apre il gas e affonda. Rigore conquistato e trasformato: s'iscrive alla competizione in quel di Milanello? (Dal 79' Dalot s.v.).

Bennacer 6 - Prosegue la sua stagione sfortunata: nota dolente della serata. Come succederà anche dopo la sua uscita, tanta fatica nel ricevere e anche nel farsi trovare pronto. (Dal 39' Tonali 6 - Vedasi sopra. La Stella Rossa scherma i registi del Milan e non riesce a imporsi, pur offrendo qualche lampo e discreti movimenti).

Meité 5 - Rovina tutto nel finale. Gara solida, precisa, convincente. Poi si fa superare sul colpo di testa, dopo aver preso praticamente tutti i palloni aerei nei 90 minuti.

Castillejo 6,5 - Da un fallo ai suoi danni, non fischiato, nasce il 2-2 definitivo. Propizia l'autorete serba: pimpante.

Krunic 6,5 - Cerca di farsi vedere, tra le linee ha spazi e idee per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Nel finale l'esigenza di mettersi in mostra ha il sopravvento e pecca di egoismo.

Rebic 5,5 - Un tiro sballato e non molto altro. Domenica c'è il derby, è vero, ma stasera c'è anche stata una prestazione nel complesso abbastanza incolore. Il cambio all'intervallo, ragionato anche in ottica Inter, lo certifica. (Dal 46' Leao 5,5 - Diciotto tocchi: troppo pochi, per uno così, in 45 minuti. Forse pensa anche lui al derby).

Mandzukic 6 - Prima da titolare in rossonero. Utile per mettere benzina nel serbatoio, più che altro: cercato poco, o almeno non nel modo giusto, non riesce davvero a incidere. Lotta tanto, questa non è certo una novità. Le prende tutte di testa: anche questa non è una novità. (Dall'82' Calhanoglu s.v.).

Pioli 6 - Cambia sette giocatori di movimento su dieci, e va vicinissimo a portare a casa il risultato. Difficile giudicare sulla base di quel gol finale, che però gli complica la vita in ottica ritorno (il passaggio del turno resta decisamente fattibile): ottiene buone risposte dai giocatori a cui le chiedeva. Si poteva vincere, però, ed è il priom a saperlo.